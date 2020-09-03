Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе Трубного института. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В Челябинске в четверг, 3 сентября, большегруз столкнулся с трамваем маршрута №18. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Новороссийская в Ленинском районе.

— Водитель фуры, следуя в попутном направлении с трамваем, совершая левый поворот, не предоставил приоритет трамваю и не убедился в безопасности маневра, — рассказал КП-Челябинск очевидец аварии. — За рулем трамвая был опытный водитель.

Информация о пострадавших уточняется. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

Сколько человек в момент аварии находились в салоне трамвая и информации о пострадавших на данный момент нет. КП-Челябинск запросил официальный комментарий о ДТП в городском управлении транспорта и УГИБДД по Челябинску. Как только они появятся в нашем распоряжении, мы их опубликуем.

Обновлено в 12:49:

— Столкновение КАМАЗа с трамваем произошло днем 3 сентября на улице Новороссийская. Пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Аналогичная авария в Ленинском районе произошла в мае. Правда, тогда КАМАЗ столкнулся с трамваем возле завода металлоконструкций.

В марте на Копейском шоссе трамвай сошел с рельсов и заблокировал дорогу возле железнодорожных мостов.

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