Как на самом деле должна выглядеть ярмарка на площади в Челябинске: смотрим проект

Кроме павильонов проектом предусмотрена терраса и озеленение. Фото: zakupki.gov.ru

Ярмарка на площади Революции в Челябинске откроется уже в эти выходные. В субботу в 12:00 обещают торжественное открытие. Между тем, подкованные горожане нашли проект будущих павильонов. Пока ожидание и реальность расходятся.

— На ярмарке будет установлено 20 павильонов, которые купили за 3 млн рублей. Мы посмотрели на проект, сравнили с тем, что сейчас ставят, пока не сильно сходится с проектом, но будем надеяться, что получится не хуже. В любом случае ярмарка должна оживить безжизненную площадь и вернуть на нее людей, — написали авторы паблика «Изнанка Челябинска».

Ярмарку планировали развернуть весной и у арены «Трактор», но вмешался ковид. Фото: zakupki.gov.ru

Помимо киосков проектом предусмотрена терраса со столами и скамейками, где гости смогут отдохнуть и отведать купленные продукты.

— Изначально павильоны покупали для проведения пасхальной ярмарки возле арены «Трактор», но из-за ковида ее перенесли. Другая территория — другие требования. Монтаж еще не завершен. Предлагаем дождаться открытия и увидеть все своими глазами, — прокомментировал пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Согласно информации с сайта госзакупок, на павильоны планировали потратить около 4,8 млн рублей, но по итогам торгов удалось сэкономить 1,7 млн. Итоговая цена составила 3,1 млн рублей.

Сопоставить все ожидания с реальностью можно будет в субботу, 5 сентября, в 12:00. Фото: zakupki.gov.ru

На днях к памятнику Ленину на площадь привезли тюки с сеном. А вот летней веранды там пока нет. Смотрите репортаж по ссылке.

Вот так выглядит площадь Революции прямо сейчас. Фото: камера «Интерсвязи»

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