В мэрии Челябинска назвали дату открытия рынка на площади Революции

На этой неделе к памятнику Ленину привезли киоски и сено Фото: Валентина ВАГАНОВА

Рынок на площади Революции начнет работу уже в эти выходные.

— Временная сезонная ярмарка на площади Революции откроется завтра в 12:00, — написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов.

Напомним, открытия ярмарки ждали в прошлые выходные, но утром горожане заметили, что там еще конь не валялся. В мэрии витиевато объяснили, что 29 августа — дата, «когда ярмарка может работать». На этой неделе к памятнику Ленину начали привозить киоски, а затем и тюки с сеном — вероятно, их превратят в арт-объекты.

«Комсомолка» получила комментарий главы управления торговли Сергея Березуева и пообщалась с челябинской рукодельницей Любовью Берг, которая успела взять в аренду несколько павильонов. Ответы на 5 вопросов о ярмарке — в материале КП-Челябинск.

Торговля на площади Революции — тема не новая. В 90-е там был рынок, где продавали все от свежего молока до китайских кроссовок. Вместе с экспертами обсудили, вернутся ли 90-е и обратились к европейскому опыту. Также мы попросили челябинцев разного возраста вспомнить, каким был рынок в перестройку.

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