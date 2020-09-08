Подвигла история Симбы: ветеринар из Челябинска создал петицию об уголовном наказании за эксплуатацию львов

Львенка Симбу спасли из Дагестана. Сейчас его готовятся отправить в естественную среду обитания.

Известный челябинский ветеринар Карен Даллакян призывает подписать петицию в поддержку «Закона Симбы» — о введении уголовной ответственности за эксплуатацию львов. На ее создание зоозащитника подвигла история львенка Симбы. На хищнике хозяин-фотограф зарабатывал деньги, а когда малыш заболел — вышвырнул его за ненадобностью. Лишь широкая огласка помогла возбудить уголовное дело на живодера.

— Данной петицией мы выступаем за внесение львов в Международную Красную книгу и одновременно в Приложение I Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — прим. авт.). Этот шаг поможет спасти хищников от трофейной охоты и торговли в качестве живого товара. Законодательной поддержкой же инициативы должен стать новый закон, по которому торговля и использование данного вида кошачьих должны преследоваться уголовной ответственностью, — говорится в петиции.

Зоозащитник отмечает, сегодня огромное количество львов становятся жертвами людей. Хищников эксплуатируют, а должным образом ухаживать за ними не хотят. В Африке резко снизилось поголовье этого вида кошачьих. А число передвижных зоопарков и цирков, коммерсантов, зарабатывающих на фотосессиях с четвероногими, растет.

Как только инициатива наберет 100 тысяч подписей, ее направят председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

По словам Карена Даллакяна, сегодня, 8 сентября, пройдет акция в поддержку петиции. Она состоится в 16.00 на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.

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