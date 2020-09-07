Для спасенных в Челябинске львенка Симбы и леопарда Евы построят огромный вольер у горы Килиманджаро

Симбу отправят в Африку. Фото: Карен Даллакян

После возобновления рейсов в Танзанию, в связи со снятием ограничений по коронавирусу, челябинский ветеринар Карен Даллакян возобновил работу по отправке львенка Симбы и леопарда Евы в Африку. Но, чтобы пристроить зверей в реабилитационный центр, нужно оплатить постройку вольера. Рассказываем, почему.

— Нам сейчас очень необходимо построить ему вольер — ограждение под электрическим напряжением, чтобы львенок мог свободно гулять в лучшем заповеднике неподалеку от горы Килиманджаро, — написал Карен Даллакян на своей странице в Instagram.

Вольер будет разделен на две части: два гектара для Симбы, и еще около гектара — для Евы. Реабилитационный центр работает на пожертвования, поэтому денег на строительство «апартаментов» для постояльцев из Челябинска нет. Кроме того, по документам животные оформлены в совладение. Поэтому договорились оплатить вольер 50:50.

— Наши подписчики и сторонники бояться, что Ева и Симба могут стать жертвами трофейной охоты, если их увезут в Африку. Мы оформили совладение на животных, чтобы успокоить людей, — пояснил КП-Челябинск Карен Даллакян. — Реабилитационный центр, как и мы, занимается спасением животных. Там на постоянной основе работают местные ветеринары, а волонтерят доктора из Германии. Немецкий университет курирует этот реабилитационный центр.

Поездка Симбы и Евы была запланирована на конец сентября 2020 года. Но, прежде чем повезти животных, нужно внести предоплату, чтобы началось строительство вольера.

— Нам в срочном порядке нужно сделать небольшую предоплату, чтобы закупить материалы для строительства. Мы хотим вывезти животных до зимы, поэтому времени осталось очень мало, где-то два месяца. Мы планируем его привезти уже в готовый вольер, — добавил Карен Даллакян.

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