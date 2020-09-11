На карантин из-за COVID-19 закрыты четыре класса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса. Среди них — четыре школьника, на карантин по требованию Роспортебнадзора в регионе закрыты четыре класса. С начала пандемии число заболевших достигло 15 225. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — мужчина, 79 лет;

— сахарный диабет с осложнениями, инфекционно-токсический шок — женщина, 65 лет;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая почечная недостаточность — женщина, 80 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь —женщина, 88 лет.

Больничные палаты при этом покинули 97 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 052 человека. Под присмотром врачей остаются 2716 зараженных.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинске на карантин ушли ученики 4 класса гимназии № 80, в которой учится сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера, — один из учащихся оказался контактным. Позже директор школы прокомментировала ситуацию и заявила, что школа продолжит работу в режиме ранее принятых ограничений.

Ранее Алексей Текслер продлил до 20 сентября в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу. А Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики COVID-19. Когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники. Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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