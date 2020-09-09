Челябинская область ожидает 12 585 доз. Это только первая партия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики коронавируса. Как рассказала КП-Челябинск в среду, 9 сентября, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники.

Накануне Минздрав заявил, что первая партия вакцины для профилактики коронавируса прошла необходимые испытания по качеству в лаборатории Росздравнадзора. Это «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V) и ее разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

— Поставки первых партий вакцины в регионы ожидаются в ближайшее время, — уточнили в Минздраве.

СМИ Челябинской области сообщают, что наш регион ожидает поставку в течение месяца. Но Ирина Гехт пока никаких сроков не называет.

— Об этом (поставке вакцины в регионы. — Прим. автора) говорят федералы, но определенности пока нет, — прокомментировала КП-Челябинск Ирина Гехт. — Мы ждём.

Первый вице-губернатор уточнила, что в числе первых привиться от коронавируса смогут медицинские работники.

Привиться от коронавируса в Челябинской области в числе первых, по данным первого вице-губернатора, смогут только медики. Фото: Валенгурин Владимир

Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального Минздрава Ольга Яворская говорит, что на сегодняшний день сложно ответить, будет ли это именно Sputnik V или нет. Но уже известно, что регион ожидает 12 585 доз.

— Ответить на этот вопрос о наименовании вакцины российский Минздрав сможет позже, — прокомментировала Ольга Яворская. — Пока производитель вакцины от коронавируса нарабатывает нужное количество доз.

Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

Большинство жителей Челябинска опасаются ставить прививку от коронавируса. Это показал соцопрос, проведенный РАНХиГС. Вариант «скорее не готов» выбрали 57,3% респондентов. Интересно, что чаще остальных отказываются люди 18-44 лет.

При этом осенью ожидается вторая волна коронавируса. Какие прививки нужно поставить до ее прихода, читайте в материале КП-Челябинск.

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