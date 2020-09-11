Фото: Челябинск №1 / Telegram.org

27-летний челябинец на Nissan Qashqai в пятницу, 11 сентября, въехал в четыре припаркованные на улице Дзержинского в Ленинском районе машины. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Массовая авария произошла в 9:45 около дома №104/1 на улице Дзержинского.

— Водитель, управляя Nissan Qashqai, въехал в припаркованные Renault Megane, ВАЗ-1118, Hyundai Creta и KIA Rio, после чего отечественный автомобиль вылетел в металлический забор, не повредив его, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — В результате аварии пострадал водитель Nissan Qashqai, но пока данных по диагнозу из медучреждений не поступало.

Очевидцы аварии утверждают, что виновник ДТП был пьян.

Накануне в ДТП c «перевертышем» в Челябинской области погибла 19-летняя девушка. Еще одна пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.

В ДТП под Челябинском погибли девушка и ее пассажир. Неопытная автомобилистка, которая водила всего полтора месяца, не справилась с управлением.

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