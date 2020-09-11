«Я ожидал худшего»: молодой вице-мэр Челябинска оценил состояние метро

Александр Егоров поделился фотографиями в Twitter Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях вице-мэр по городской среде Александр Егоров оценил состояние главного челябинского недостроя – метро. Молодой чиновник совместно со столичным специалистом-метростроевцем побывал на станции «Торговый центр».

— Я впервые спустился в подземку, посмотрел на развитие туннеля, развитие путевого хозяйства. Вся информация появится после завершения отчета экспертной комиссии в течение месяца-двух, — рассказал Александр Егоров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Я ожидал худшего. Там реально готовые тоннели, готовая станция. Воды практические нет, все цивильно все откачивается.

Сейчас проводится экспертиза по результатам которой власти Челябинска обещают принять решение о дальнейшей судьбе метро.

Напомним, в этом году метро сменился подрядчик, обслуживающий метро. До середины ноября компания будет откачивать воду из тоннелей, обслуживать оборудование и электроустановки, а также обеспечивать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей. В мае торги вместо «Челябметростроя» выиграла екатеринбургская компания «Спецпоземстрой», которая предложила более низкую цену. В результате компания, которая последние 30 лет занималась строительством и обслуживанием пускового участка, уволила более 170 работников.

Также Александр Егоров рассказал о судьбе еще одного долгостроя — «яме Тартаковского». Что будет на ее месте и когда сделают нормальный тротуар к Пенсионному фонду, — читайте по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru