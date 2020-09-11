Следователи выясняют, в том числе, кто ответственен за безопасность режима работы подстанции. Фото: Commons.wikimedia.org

В Челябинской области от удара тока погиб 15-летний подросток. Вместе с другом он, по предварительной информации, забрался в трансформаторную подстанцию в погоне за легкими деньгами: юноши искали в будке цветной металл.

Трагедия произошла в поселке Теченский Сосновского района днем 10 сентября. Тело подростка с признаками поражения электрическим током обнаружили в помещении будки.

Старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков сообщил, что по данному возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

— По предварительным данным, подросток с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла, — уточнил Владимир Шишков. — Проводятся следственные действия: устанавливаются обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность техобъекта и ответственные за обеспечение безопасного режима эксплуатации трансформаторной подстанции лица.

В мае в Миассе два 15-летних подростка попали в больницу после того, как их ударило током. Школьники решили порыбачить и зацепились удочками за линии электропередач.

А в прошлом году неподалеку от города Миньяр от разряда электрического тока погиб ребенок. Он залез на будку и задел высоковольтные провода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru