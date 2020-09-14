Назначено первое судебное заседание по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Бывший градоначальник находится под домашним арестом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске назначено первое заседание по делу бывшего мэра Евгения Тефтелева. Согласно информации, опубликованной на сайте Центрального районного суда, оно пройдет 22 сентября в 16:00.

Напомним, что уголовное дело экс-главы Челябинска передали в суд 27 августа. Тефтелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, от руководителя строительной организации он получил 2,5 млн рублей. Вымогал деньги он вместе с начальником городского управления капитального строительства. После этого экс-мэр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому дело отправили в отдельное производство.

На имущество и денежные средства Евгения Тефтелева наложили арест — общая сумма составляет свыше 60 млн рублей. Самого подсудимого отправили под домашний арест.

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