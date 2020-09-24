Обстоятельства гибели мальчика в больнице Магнитогорска проверит прокуратура

Мирону было два года и пять месяцев. Фото: из архива семьи.

Прокуратура проверит обстоятельства гибели маленького пациента в детской больнице Магнитогорска. Двухлетний мальчик поступил туда с признаками удушья, однако вместо того, чтобы сразу забрать ребенка в реанимацию, его отправили на осмотр в приемный покой. Близкие полагают, что медики проявили преступную халатность.

— Прокуратура организует проверку этого случая. Совместно с уполномоченными органами будет дана оценка качеству и полноте оказанных медицинских услуг. По результатам проверки станет понятно, необходимо ли применять меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Напомним, в прошлую пятницу Мирон Куц вернулся с температурой из детского сада. Медики скорой, вызванной на дом, предположили. что он отравился и выписали лекарства для нормализации пищеварения. Однако к ночи малыш начал задыхаться. Медики скорой не смогли оперативно довезти его до больницы, а потом ребенка задержали в приемном покое. В результате малыш погиб на руках у врачей.

Накануне Челябинский областной суд отказал в оправдательном приговоре трем врачам из Златоуста, по вине которых в реанимации детской больницы погибла двухлетняя девочка Катенька Козачек. Суд установил, что они ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности и допустили по неосторожности смерть ребенка.

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