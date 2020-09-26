Жителей Челябинска приглашают в бесплатную школу здоровья и на занятия йогой

Занятия в школе здоровья начнутся в среду, 30 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 30 сентября заработает бесплатная школа здоровья. Организовали ее волонтеры благотворительного проекта «Другая медицина». На занятия, которые будут проходить каждый вторник, приглашают челябинцев возраста 55+. На уроках научат:

— правильно хранить и принимать лекарства;

— ухаживать за больными, в том числе — лежачими;

— определять первые симптомы при неотложных состояниях;

— измерять артериальное давление и уровень глюкозы в крови, разбираться в значениях цифр на тонометре и глюкометре;

— составлять короткое и понятное описание собственных жалоб перед приемом у врача. Это сэкономит время медработника и поможет ему правильно постановить диагноз;

— также обучат основам гигиены зубных протезов;

— вкусной и полезной диетологии;

— профилактике прогрессирующего снижения зрения;

— проведут занятия по лечебной гимнастике.

Уроки медицинской грамотности будет вести основатель «Другой медицины» Евгений Косовских, они будут проходить в группах по 15 человек.

Первый урок состоится в среду, 30 сентября, в 14.00 по адресу Марченко 11Б (вход «Другая медицина»). Для участия нужно записаться по телефону: +7 (951) 810-62-02. Далее занятия будут проходить по вторникам в 10.00 по 15 декабря.

Также с 3 октября в центре «Другой медицины» будет идти йога для начинающих. На занятия зовут всех желающих старше 18 лет. Тренировки будут проводиться в 8.00.

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