Экс-главу «Гринфлайта», строившего дома в Челябинске, вернули в колонию отбывать срок

Сергей Мануйлов. Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

Сегодня суд вернул бывшего главу ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова в колонию. В мае этого года решением Калининского районного суда ему заменили неотбытую часть наказания на исправительные работы, однако прокуратуру такой расклад не устроил. Ведомство подало апелляцию в Свердловский областной суд, и сегодня она была удовлетворена.

— Судебное решение районного суда отменено, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Осужденный продолжает отбывать наказание до марта 2021 года.

Напомним, Сергей Мануйлов возглавлял компанию «Гринфлайт», которая застраивала кварталы на Северо-Западе Челябинска. После того, как стройка остановилась, выяснилось, что из фирмы пропали свыше миллиарда рублей. В результате Мануйлову дали 2,5 года колонии, а затем он попытался снизить срок заключения.

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