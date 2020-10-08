Из-за угрозы COVID-19 в изоляторах и тюрьмах Челябинской области запретили свидания

Коронавирус может проникнуть даже за решетку Фото: Борис КОКУРИН

С завтрашнего дня, 9 октября, в учреждениях ГУФСИН приостанавливаются краткосрочные свидания, а с понедельника, 12 октября, — длительные. Кроме того, руководство не будет проводить прием граждан. Мера связана с угрозой распространения коронавируса и увеличением количества заболевших в регионе. Она будет действовать до особого распоряжения.

— Ограничения нужны, чтобы вирус не занесли извне, — уточнили в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщала ранее «Комсомолка», по данным на утро 8 октября в регионе зафиксировано 17 486 случаев заражения (+ 96), выздоровели 13 242 человека, умерли 515. Министерства и ведомства одно за другим выпускают рекомендации об отмене массовых мероприятий.

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