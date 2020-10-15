Спасенную в Челябинске леопарда Еву отпустят в саванну, а льву Симбе сделают вип-вольер

Львенок Симба продолжает расти Фото: Карен Даллакян

Леопарда Еву, которую спас челябинский зоозащитник Карен Даллакян, будут готовить к жизни в дикой природе. А вот лев Симба останется под присмотром людей. Из-за травм его даже нельзя селить в прайд.

Хищников готовят к отправке в Танзанию, в реабилитационный центр для животных у подножья горы Килиманджаро. Перелет запланирован на первые числа ноября.

— Для Симбы уже подготовлен вольер площадью в два гектара, — рассказал Карен Даллакян в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Пока он будет жить один, а потом будет решаться вопрос о создании прайда. Знакомить с самцами его нельзя, потому что в этом возрасте они уже борются за территорию, а Симба слишком слаб, чтобы тягаться с хищниками. Его познакомят с самкой.

Кормить льва будут козлятиной, бараниной и мясом птицы. Но на территории его вольера водится много всякой живности, поэтому не исключено, что Симба научится охотиться и кого-нибудь поймает. К сожалению, травмы, которые получил львенок, никогда не позволят ему самостоятельно жить в дикой природе.

Что касается Евы, то она будет жить в тренировочном вольере площадью в один гектар. С ней будут работать зоологи, которые помогут леопарду вернуться в дикую природу. Сделать это очень сложно, поскольку она родилась в зоопарке и выросла среди людей.

Маленькая хищница Ева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перевозить зверей в Африку будут в специальных контейнерах на самолете. Полет займет более 10 часов, поэтому нужно соблюсти все международные требования по перевозке животных. Будет организована вентиляция, а также возможность уборки клетки, поскольку звери за время транспортировку могут сходить в туалет. Деньги на перевозку Симбы и Евы жертвовали все желающие люди, а большую часть расходов покроет компания-спонсор.

Напомним, львенка Симбу искалечили живодеры-фотографы, которые использовали животное в качестве реквизита для съемок. Когда зоозащитники нашли детеныша, он находился на грани между жизнью и смертью. А леопарда Еву не признала после рождения родная мать. Она отказалась кормить кроху и даже чуть ее не растерзала.

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