В «Яндекс.Такси» прокомментировали готовящийся бунт водителей в Челябинске

Работать с пациентами, у которых есть симптомы коронавируса, будут водители-добровольцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне водители «Яндекс. Такси» объявили о забастовке. Не выйти на работу они решили после заявления властей о том, что теперь таксисты будут возить больных на КТ. По словам водителей, на фоне этого агрегатор снизил им гарантию заработка.

В пресс-службе Яндекс Go корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что понижения тарифов не было, и объяснили, как будет организована работа «ковидных» такси.

— Мы обсуждаем возможность выделения отдельного парка с правительством Челябинской области. Речь идет не о машинах, которые выполняют обычные заказы Яндекс Go, а только про отдельный флот партнерских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев. В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси, на случай заражения Covid-19, — рассказали в пресс-службе компании.

Получат ли таксисты-добровольцы доплаты за предполагаемый риск, в компании пока не уточняют, этот и другие вопросы еще обсуждаются.

В пресс-службе отметили, что у компании уже есть опыт работы с медслужбами. Весной таксисты помогали медикам в 34 городах России в рамках проекта «Помощь рядом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А потом здоровых повезут?»: 5 вопросов о работе «ковидных» такси в Челябинской области

Машины популярного агрегатора будут возить пациентов на КТ (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru