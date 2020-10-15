Больные с подозрением на ковид пожаловались на огромную очередь из скорых на КТ в Челябинской области

Больные ждут своей очереди больше трех часов Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Златоусте жалуются на многочасовые очереди в больницу на компьютерную томографию. По словам очевидцев, в это место также привозят жителей из других муниципалитетов. Они рассказывают, что не во всех населенных пунктах есть необходимое оборудование для диагностики. В результате возле медучреждения стоят около десятка машин скорой помощи из разных городов.

— Больные говорят, что в очереди стоят больше трех часов. И что сюда привезли также пациентов из Миасса, Карабаша и Чебаркуля, — рассказывают очевидцы.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, ранее жители области жаловались на то, что не могут вызывать на дом скорую помощь. Им приходилось ждать по несколько суток. Некоторые из безысходности даже звонили в МЧС. Чтобы решить эту проблему, неотложки начали работать круглосуточно, а машины скорой помощи теперь выезжают только на срочные вызовы.

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