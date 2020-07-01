Что изменится в жизни Челябинской области с 1 июля 2020: выплаты на детей, рост тарифов и долгожданное открытие кинотеатров

С 1 июля жителей Челябинской области ждут нововведения, которые отчасти изменят привычную жизнь. «Комсомольская правда-Челябинск» расскажет — какие.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

Семьи с детьми до 16 лет повторно выплатят по 10 тысяч рублей на каждое чадо.

Эта мера поддержки была озвучена президентом России еще весной. Первоначально предполагалось, что выплата будет единоразовой. Многие семьи уже успели получить ее в июне. Позже власти страны решили выплатить эти деньги повторно: еще по 10 тысяч рублей будут выплачены на каждого ребенка в июле.

— Если кто-то еще не успел оформить выплату и получить деньги, то подать заявление можно будет вплоть до 1 октября. При этом деньги не потеряются. Когда семья обратиться за помощью, то получит на каждого ребенка по 20 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Оформить выплату можно на портале Госуслуги.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

По словам министра тарифного регулирования Татьяны Кучиц, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в регионе подорожают на 3,6%. Это решение принято в декабре прошлого года. Учитывались инфляция, прогнозы роста цен на энергоносители, удорожание ремонтных работ и комплектующих для их проведения.

Кстати, в Челябинской области действует система адресных субсидий. Они положены жителям региона, у которых совокупный платеж за услуги ЖКХ превышает указанные 3,6%. Доход семьи при этом не учитывается. Оформить субсидию можно в органах социальной защиты.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ ПОКА НА БУМАГЕ

С 1 июля вступает в силу закон, который предписывает установку «умных» электросчетчиков. Речь идет о приборах, которые смогут самостоятельно передавать показания поставщику энергоресурсов. Но пока это нововведение будет лишь на бумаге.

— «Умные» счетчики будут устанавливать не повально, а по мере выхода из строях старых. Из-за пандемии коронавируса в России принято постановление, по которому поставщики ресурсов обязаны до конца 2020 года принимать показания старых счетчиков. Это сделано, чтобы минимизировать контакты людей и снизить риск заражения. В будущем «умные» счетчики будут устанавливать за счет гарантирующего поставщика электроэнергии, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ МОЖНО В 16 ЛЕТ

Челябинская область включилась в эксперимент по самозанятым в начале 2020 года. Люди, которые занимаются бизнесом без оформления фирмы или ИП, могут самостоятельно отчислять налоги, чтобы при необходимости получить справку о своих доходах.

— На сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировались больше 16 тысяч жителей Южного Урала. Ежедневно регистрируются больше ста человек, — замечают в пресс-службе южноуральского налогового ведомства.

Ежедневно регистрируется свыше 100 человек

С июля стать самозанятым можно будет с 16 лет. При этом начинающие бизнесмены налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Подробнее о таком виде бизнеса читайте в нашем отдельном материале.

КОЛЛЕКТОРОВ НАЗОВУТ ПОИМЕННО

С 1 июля кредиторы, которые являются юридическими лицами, обязаны размещать сведения о коллекторах, которых они привлекают к своей работе. Для этого в стране создан специальный реестр.

Данные необходимо размещать в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

Кстати, по данным аналитиков Зарплата.ру, в Челябинске всего 7% кредиторов гасят свои долги вовремя по графику.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ОПЕКУНОВ

С 1 июля начнут индексировать пенсии и фиксированные выплаты опекунов или попечителей по договору. До сих пор такие пенсионеры считались работающим, поэтому они могли рассчитывать на индексацию.

ПОДТВЕРДИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ — ПРОЩЕ

С 1 июля при обращении за соцподдержкой и госуслугами людям с ограниченными возможностями не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Также они смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Бесплатная парковка разрешена людям с третьей группой инвалидности, которые не могут передвигаться самостоятельно и получили опознавательный знак «Инвалид». С 1 июля выдавать этот знак перестанут. Теперь сам инвалид или водитель, который его перевозит, должен зарегистрировать свою машину в Федеральном реестре инвалидов. Сделать это можно, подав заявление в Пенсионный фонд.

ЛЕКАРСТВО, ТАБАК И ОБУВЬ БУДУТ МАРКИРОВАТЬ

С 1 июля с помощью приложения «Честный знак» на смартфоне можно будет проверить, какой товар вы покупаете: подлинный или контрафактный. Правда, если лекарство выпущено до этой даты, его можно продавать без маркировки до истечения срока годности.

ГРАЖДАНСТВО РФ — В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

С 24 июля иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Это нововведение распространяется на тех, кто:

— прожил в браке три года с гражданкой или гражданином РФ;

— получил после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

— имеет хотя бы одного родителя с гражданством РФ;

— сам является гражданином Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

НАКОНЕЦ, ОТКРОЮТСЯ КИНОТЕАТРЫ

С 15 июля разрешено открывать кинотеатры, которые были закрыты из-за коронавируса. Однако, напомним, в Челябинской области до 12 июня действует режим повышенной готовности, который могут продлить. Судьба кинотеатров будет зависеть от решения губернатора.

Накануне в Челябинской области разрешили открыть фитнес-центры, кафешки с летними верандами и зоопарк.

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