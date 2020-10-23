«Яндекс. Такси» определились, кого будут возить в пандемию в Челябинске: врачей или пациентов

Таксисты будут возить врачей к пациентам, которые лечатся дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне «Яндекс. Такси» заявили о перевозке медиков вместо пациентов. Хотя ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщала, что такси будет возить на КТ пациентов с подозрением на ковид. Свое решение популярный агрегатор объяснил тем, что водители бояться возить больных.

Сегодня, 23 октября, стало точно известно, кого все-таки будут возить таксисты.

— «Яндекс.Такси» заключило соглашение с Челябинской областью о перевозке медицинского персонала, — сообщили в пресс-службе компании. — Использование алгоритмов маршрутизации «Яндекса» позволит эффективнее работать с возросшим количеством обращений и разгрузить службы скорой помощи в Челябинске и Магнитогорске.

Напомним, для помощи медикам выделили отдельные машины, оборудованные защитными экранами. После смены их будут обрабатывать. Эти автомобили не будут выполнять заказы обычных пользователей — только возить врачей к пациентам.

Водители получат маски, перчатки и санитайзеры. Также для них будет действовать страховка, на случай если кто-то заболеет или отправится на карантин из-за контакта с заболевшими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru