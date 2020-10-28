Жительницы Златоуста создали петицию против переоборудования роддома под ковидный госпиталь

Роддом принимал не только жительниц Златоуста, но и рожениц из других городов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Златоусте жители продолжают отстаивать единственный в городе роддом, который власти решили отдать под ковидный госпиталь. Местная жительница Анастасия Черногорлова создала петицию с требованием оставить роддом для рожениц. Адресована она министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семену.

— Убедительно просим Вас оставить перинатальный цент в городе. Родильный дом Златоуста был единственным оборудованным детской реанимацией и обслуживал всю горнозаводскую зону: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Кусу, Магнитку, Тундуш, Ашу, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Юрюзань, Медведевку, Веселовку и многие другие города, села и деревни, — говорится в петиции.

На сегодняшний день ее подписали уже более 35,5 тысяч человек.

— При этом в Златоусте есть помещения, где можно разместить если не тяжелых больных с COVID-19, то точно будущих мам. Это пустующие здания корпусов больниц РЖД, которые пустуют в связи с ликвидацией НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст» и выставлены на продажу, — говорят активисты общественной организации «Гражданский патруль» в Златоусте.

Ранее глава Златоуста Максим Пекарский предлагал «рассмотреть возможность использования в качестве ковидария зданий бывшей больницы РЖД». Предложение поддержали депутаты, медики и общественность.

В то же время возле роддома продают больничные корпуса. Фото: Гражданский патруль

«Гражданский патруль» также обратился в Правительство РФ, Минздрав России и в РЖД с просьбой урегулировать вопрос.

Напомним, рожать будущие мамы теперь поедут в Миасс. А экстренная помощь роженицам будет оказываться на месте, в горбольнице.

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