Ирина Гехт о закрытии роддома в Златоусте: «Решения, отвечающие интересам большинства»

Ирина Гехт: «Со стороны руководства больницы не было дано никаких разъяснений, не подготовлены медики» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала ситуацию в Златоусте. Там, напомним, отдали под ковидную базу единственный роддом. Это вызвало недовольство и опасения будущих мам, их родственников и самих врачей.

— В сложные моменты мы вынуждены принимать решения, отвечающие интересам большинства. Сегодня численность заболевших в Златоусте растет, госпитальная база уже не может принять всех, кто нуждается в помощи. Нужно еще не менее 100 коек, которые планируется развернуть на базе роддома, — написала на своей странице в Facebook Ирина Гехт. — Милые женщины, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой помощи, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков.

Она констатирует: со стороны руководства больницы не было дано никаких разъяснений, не подготовлены медики.

— Сегодня в Златоусте специалисты Минздрава, завтра будут врачи областного перинатального центра. Мы ответим на все ваши вопросы и вместе примем согласованное решение, — пообещала она.

А МЕЖДУ ТЕМ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Малой Сосновке, на стройплощадке инфекционной больницы. На возведение важного социального объекта из регионального бюджета выделено 2,5 млрд руб.

Здание готово на 70%: корпуса уже возведены, идет монтаж внутренних перегородок и стен, параллельно благоустраивается территория. Скоро начнется монтаж котельной.

— Медицинское учреждение должно начать работать в установленные ранее сроки, в начале ноября 2020 года. Переноса сроков сдачи не будет. По словам подрядчика, все работы идут в рамках графика, сейчас на стройке трудятся порядка 660 человек, и их количество растет с каждым днем, — сообщили в пресс-службе губернатора.

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