Текслер назвал дату запуска скоростной «Ласточки» Челябинск — Магнитогорск

Через несколько дней Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная "Ласточка". Фото: gubernator74.ru

В четверг, 29 октября, губернатор Алексей Текслер анонсировал дату запуска скоростной электрички «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Электропоезд начнет курсировать между двумя городами уже 5 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора, время в пути составит 4 часа 20 минут. Это на три часа меньше, чем обычным поездом. Да и прямого железнодорожного сообщения между городами не было.

Из Челябинска скоростной состав будет отправляться в 17.55. Прибытие в Магнитогорск — 22.15.

В обратный путь, из Магнитогорска, «Ласточка» отправится в 06.32. В Челябинске поезд будет в 10.52.

В пути запланированы остановки — в Троицке, на станции Тамерлан и в Карталах.

Напомним, переговоры с Южно-Уральской железной дороги правительство Челябинской области по поручению губернатора ведет с лета прошлого года.

Впервые в тестовую поездку скоростной состав отправился 30 сентября 2019 года. После одобрения проекта обеими сторонами железнодорожники приступили к его технической подготовке. Теперь все готово.

В добрый путь!