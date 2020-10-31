В Челябинске не подтвердили гибель пациентов после взрыва в больнице

После взрыва всех пациентов эвакуировали Фото: Валентина ВАГАНОВА

Информация о двух погибших пациентах после взрыва в больнице Челябинска не подтвердилась. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, умершие действительно были, но это не связано с ЧП.

— Эвакуация завершена, все тяжелые больные были транспортированы. При транспортировке погибших не было. На самой ковидной базе с утра были умершие. Мы заслушали реаниматолога, он не связывает пожар и ковид, — прокомментировал Алексей Текслер.

В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли пять человек.

Всего в ГКБ№2 находились 158 пациентов. По уточнённым данным 153 пациента доставлены на 8 различных госпитальных баз. После взрыва всех эвакуированных перевели во временное помещение, расположенное в ста метрах, в помещении спортивного комплекса на стадионе Елесиной. Трое пациентов, находящиеся на ИВЛ, сразу доставлены в ГБ №1.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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