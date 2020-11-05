К Новому году в Челябинске появятся светящиеся качели, скамейки и люстра: показываем, как украсят районы города

У Драмтеатра появится гигантская люстра. Фото: t.me/vasafonov

Администрация Челябинска обещает преобразить город к 1 декабря. Например, на театральной площади перед Драмтеатром установят необычное украшение в виде люстры. Также челябинцы увидят светящиеся качели и лавочки в форме звезд. Подробнее о праздничных украшениях КП-Челябинск рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— На набережной реки Миасс в районе «Сада камней» будут установлены интерактивные качели — подвесные и балансир. Уличные торшеры и световые скамейки-звезды появятся в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского. Еще одни качели установим на Тернопольской, ближе к так называемому лекторию, — сообщил Виктор Ереклинцев.

В Центральном районе Челябинска появятся уличные торшеры. Фото: t.me/vasafonov

Всего в городе установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. Сейчас на сайте Госзакупок идет сбор заявок от подрядчиков, желающих выполнить заказ. Максимальная сумма — чуть более 12 млн рублей.

Также в Челябинске появятся световые фигуры. В управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления.

Фото: t.me/vasafonov

Кстати, комитет дорожного хозяйства уже монтирует световой тунель на пешеходной Кировке.

Напомним, в этом году челябинцы выбрали космическую тему для ледового городка, который возведут на главной площади города. Тема «Челябинск космический» посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru