В прошлом году Челябинск успешно принял этап серии Гран-при. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который 22-27 декабря объединит на льду ледовой арены «Трактор» сильнейших представителей этого вида спорта со всей страны, поступили в продажу. Проходку на состязания можно приобрести за 400-1000 рублей.

Согласно официальному сайту «Городских зрелищных касс», цена билета зависит от даты и вида состязаний. Так, самые доступные проходки — 400-500 рублей — продают на выступление мужчин в короткой и произвольной программах. За 500-600 рублей можно насладиться выступлением женщин. Билеты на официальное открытие турнира продают за 800-1000 рублей.

Торжественное открытие начнется 24 декабря в 19:15 и продлится 45 минут. 26 декабря после произвольной программы станут известны победители среди женщин и пар.

Известно, что лучшие фигуристы страны разыграют награды на челябинском льду в четырех дисциплинах. Ранее в пресс-службе Минспорта области обнародовали расписание состязаний. Тогда билеты на чемпионат России еще не были доступны для покупки, и в ведомстве призывали остерегаться мошенников, предлагающих приобрести билеты на сомнительных интернет-сайтах.

Где можно проверить продавца, мы также рассказывали в материале.

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