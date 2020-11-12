«Не хочу быть подопытным кроликом»: челябинцы о вакцинации от коронавируса

Некоторые челябинцы принципиально не хотят ставить прививку Фото: Валентина ВАГАНОВА

Больше половины челябинцев, опрошенных порталом SuperJob, не готовы ставить прививку от коронавируса. 51% из тысячи респондентов высказались против.

— Кто-то сомневается в качестве вакцин и не хочет быть «подопытным кроликом», кто-то уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу, другие всегда принципиально отказываются от всех прививок, — говорится в исследовании, проведенном в городах-миллионниках.

В соседнем Екатеринбурге желающих пойти в прививочный кабинет больше — 52%. А вот уфимцы, как и жители Челябинска, не готовы к вакцинации — 56% опрошенных против.

Самым надежным способом защиты от коронавируса, по мнению медиков, по-прежнему остается соблюдение индивидуальных мер защиты и вакцинация. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказывал ранее о том, когда появится вакцина.

Ранее КП-Челябинск писала, что в ноябре челябинцев начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри». Она защищает не от трех штаммов гриппа, а сразу от четырех.

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