«Никаких больше танцев»: после выступления «Би-2» в Челябинске власти решили ограничивать посещаемость концертов

Фото: Катерина Зайцева/vk.com

В Челябинске прошел концерт легендарной группы «Би-2», который собрал многотысячную аудиторию фанатов на ледовой арене «Трактор». Примечательно, что люди плотно толпились в так называемой фан-зоне возле сцены, и это во времена пандемии. Власти не обрадовались такому скоплению людей, поэтому теперь на концертах будут ограничивать посещаемость.

— Впредь подобные мероприятия возможны только с ограничением посещения — не более 30% заполняемости зала, — рассказала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. — В ближайшее время планируются концерты, но люди могут только присутствовать, никаких танцев и скопления в фан-зоне. Больше таких историй повторяться не должно.

13 ноября группа «Би-2» давала концерт в Екатеринбурге, и там ограничения уже соблюдались по требованию Роспотребнадзора. А в Челябинске концерт отшумел минувшим вечером, после чего радостные поклонники начали активно делиться фотографиями в соцсетях. Как говорится, коронавирус ставит лайк!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru