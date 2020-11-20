Следственный комитет начал проверку по пропаже 5-летней девочки в Челябинске

Девочка ночевала у подруги в соседнем подъезде. Фото: Легион-СПАС, Федор Борисов

Следователи проводят доследственную проверку по пропаже 5-летнего ребенка в Калининском районе Челябинска. Напомним, девочку сегодня искали около 70 неравнодушных горожан. Как сообщают в Следственном комитете, малышка пропала, когда отец ушел на работу, а мама была на прогулке с другими детьми.

— Сейчас проводится доследственная проверка, которую взял на личный контроль и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Мирошниченко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Ребенка нашли сегодня днем. Девочка ночевала у подруги в соседнем подъезде и сама вышла к поисковикам.

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