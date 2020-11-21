«Люди попросили»: на Кировку в Челябинске вернули пожарного с бочкой

Бочке тут самое место, считают челябинцы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На Кировку вернули отреставрированную пожарную бочку. Как рассказал директор муниципального учреждения «Сад имени Пушкина» Виктор Клеин, об этом попросили горожане.

— В адрес главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова поступило много обращений от горожан с просьбами оставить скульптуру пожарного с бочкой на Кировке. Сейчас, после реставрации, мы вернули бочку на место, — пояснил Виктор Клеин. — Челябинцы считают место знаковым — здесь раньше была пожарная часть.

Напомним, ранее скульптуру пожарного с бочкой хотели перенести в парк Пушкина, поскольку главный архитектор не видел ее в новой конструкции Кировки. Та же участь грозила карете с лакеем. По словам Виктора Клеина, карету сейчас забрали на реставрацию, а после ее все-таки перенесут в парк «Лукоморье» в горсаду Пушкина.

В марте с Кировки перенесли фигуру щеголя, похожего на Пушкина или героя его романа Онегина. Сейчас скульптурная композиция стоит в ротонде городского сада рядом с Татьяной Лариной. А в мае демонтировали скульптуру чугунной Модницы, которая вертелась перед огромным зеркалом. Ее установили напротив бывшего магазина «Молодежная мода».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru