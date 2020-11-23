Названы дата и место прощания с первооткрывателем «Аркаима» Геннадием Здановичем

Геннадию Борисовичу была 82 года. Фото: заповедник Аркаим

Церемония прощения с выдающимся ученым Геннадием Здановичем пройдет во вторник, 24 ноября, в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129).

— В 12:00 начнется встреча памяти, которая соберет научное сообщество, коллег, учеников и студентов Геннадия Борисовича. В 13:00 будет организован трансфер в областную клиническую больницу № 3 (пр. Победы, 287), где состоится прощание со знаменитым археологом, — сообщила пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

В вузе отмечают: церемония пройдет с соблюдением социальной дистанции. Траурный зал имеет два входа, один из которых будет работать как выход.

В 15:00 будет организован трансфер в театральный корпус ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129), в столовой которого будет накрыт поминальный обед.

— Присоединиться к мероприятиям церемонии возможно на любом ее этапе, — добавили в ЧелГУ.

Напомним, Геннадия Здановича не стало в четверг, 19 ноября. У него был коронавирус. Первооткрыватель Аркаима, отец челябинской археологии и экскурсовод Путина: что известно о Геннадии Здановиче, умершем от коронавируса, — в нашем материале.

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