Дорожки уже готовы к заливке льда. Фото: пресс-служба ЧЭМК

Новый каток в челябинском парке имени Терешковой начнут заливать во вторник, 24 ноября. Дорожки с современным холодильным оборудованием, позволяющим поддерживать состояние льда в любую погоду, уже практически готовы к приему первых посетителей.

— Завтра в парке имени Терешковой начнется заливка льда, — рассказали в пресс-службе ЧЭМК, ставшей инвестором проекта. — Аллеи подготовлены к тому, что уже 5 декабря по ним можно кататься на коньках. Вдоль дорожек установлены аккуратные деревянные заборчики, трубки для хладогента проложены.

В парке появится целая сеть ледовых дорожек. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Чиновники объявили о том, что челябинский парк имени Терешковой превратят в огромный каток в начале октября. Его созданием будет заниматься компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Кататься на коньках можно будет прямо вокруг сухого фонтана. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Дорожки зальют и украсят иллюминацией. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Изначально планировали залить его в сквере на Алом поле, но место не подошло из-за рельефа местности — там большой перепад высот. Кировка и набережная реки Миасс из-за переполненности для реализации проекта тоже не подошли. Реализовать задуманное решили в детском парке Тракторозаводского района, где помимо льда, откроют прокат коньков и оборудую раздевалки.

Работать каток в парке имени Терешковой будет даже весной. Поддерживать лед будет специальное оборудование — холодильные установки. Проезды будут сделаны на существующих дорожках парка, а не просто по кругу, чтобы люди могли сформировать себе маршрут и ездить так, как хотят. При этом по бокам парка останутся пешеходные дорожки.

Такой интересной формы будет новый каток в Челябинске. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Открыть каток планируют открыть уже в декабре.

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