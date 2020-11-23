Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала, как будет работать ледовый городок на площади Революции

В прошлом году Котова лично протестировала ледяную горку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр города Наталья Котова рассказала о работе ледового городка. В отличие от Екатеринбурга, власти решили не отказываться от строительства городка в этом году, поэтому челябинцам будет где провести новогодние каникулы.

— Мы решили строить ледовый городок, — рассказала Наталья Котова. — Праздничные и концертные мероприятия на территории городка проводиться не будут. Он будет использоваться как прогулочная зона, будут горки, на которых дети смогут покататься с соблюдением определенных норм.

Рекомендации по соблюдению всех профилактических мер подготовит Роспотребнадзор. Новогодний городок появится на площади Революции до 22 декабря, он будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

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