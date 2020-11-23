Салон с красными окнами в центре Челябинска попал в список грубых нарушителей антиковидных мер

Салон сменил название, а красные окна остались
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Джентльмен-клуб «Мажор», работающий на месте скандального массажного салона Vip-Soblazn в здании с красными окнами, попал в список грубых нарушителей антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска по итогам рейдов.
— На неделе с 16 по 20 ноября за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил поданы в суд материалы на приостановку деятельности от двух до 90 суток, — сообщили в администрации, опубликовав список организаций.
Среди нарушителей также есть магазины одежды, парикмахерские, продуктовые и цветочные магазины.
Спа-салон на Кировке с силуэтами дамочек на окнах, которые по вечером горели красным, вызывали возмущение горожан много лет. В июне прошлого года туда нагрянули полицейские, после чего возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. В декабре прошлого года суд внес сайт спа-салона Vip-Soblazn в список запрещенных на территории России.
Вывеска Soblazn осталась на фасаде
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Сейчас на фасаде исторического здания висит светящаяся табличка Soblazn, уже не Vip. Окна по-прежнему горят красным, но без девушек.
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