Салон с красными окнами в центре Челябинска попал в список грубых нарушителей антиковидных мер

Салон сменил название, а красные окна остались Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Джентльмен-клуб «Мажор», работающий на месте скандального массажного салона Vip-Soblazn в здании с красными окнами, попал в список грубых нарушителей антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска по итогам рейдов.

— На неделе с 16 по 20 ноября за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил поданы в суд материалы на приостановку деятельности от двух до 90 суток, — сообщили в администрации, опубликовав список организаций.

Среди нарушителей также есть магазины одежды, парикмахерские, продуктовые и цветочные магазины.

Спа-салон на Кировке с силуэтами дамочек на окнах, которые по вечером горели красным, вызывали возмущение горожан много лет. В июне прошлого года туда нагрянули полицейские, после чего возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. В декабре прошлого года суд внес сайт спа-салона Vip-Soblazn в список запрещенных на территории России.

Вывеска Soblazn осталась на фасаде Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сейчас на фасаде исторического здания висит светящаяся табличка Soblazn, уже не Vip. Окна по-прежнему горят красным, но без девушек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru