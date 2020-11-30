Мэрия Челябинска нашла подрядчика для установки киосков на Кировке

Киоски хотели установить еще летом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали, что на Кировке все-таки появятся новые киоски с прессой. Павильоны планируют установить до нового года.
— 27 ноября был заключен контракт, 30 дней — максимальный срок исполнения, — рассказал вице-мэр Сергей Авдеев. — Надеемся, что не позднее 27 декабря они будут установлены.
Напомним, киоски хотели установить еще в августе этого года, однако мэрия никак не могла найти подрядчика для исполнения работ. Аукцион срывался дважды, повезло лишь на третий раз.
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