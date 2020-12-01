В региональном минстрое опровергли информацию об обысках

В ведомстве уверяют, что работают в штатном режиме Фото: Google maps

В интернете появилась информация, что в региональном министерстве строительства Челябинской области проходят обыски, работают сотрудники следственного комитета и полиции. В пресс-службе ведомства КП-Челябинск опровергли эту информацию.

— Мы работаем в штатном режиме, никаких проверок и обысков нет, — сообщила пресс-секретарь регионального минстроя Евгения Шершнева.

Напомним, весной по подозрению во взятке была задержана замминистра Татьяна Антонова. Чиновница задержана за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. До 1 декабря она находится в СИЗО.

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