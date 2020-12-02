Водитель BMW, устроивший дрифт в центре Челябинска, отделался штрафом

Машин было две, но нарушения усмотрели только у одного. Коллаж: кадры с видео ГИБДД и ЧЕЛЯБИНСК Online

23-летнего водителя BMW, устроившего дрифт в центре Челябинска, оштрафовали на 5000 рублей. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Напомним, видео, как две иномарки дрифтуют по центральным улицам Челябинска сняли в ночь на 14 ноября, а на следующий день выложили в соцсети. Смотрится эффектно. Но тот факт, что все происходило в центре города, вызывает вопросы. Рядом проезжали машины.

ГИБДД усмотрели нарушение только у одного водителя.

Ранее мы смотрели видео с автоюристом. Он отметил, что нарушений несколько и это уже тянет на лишение прав.

— Есть такое понятие как «Опасное вождение» — это более очевидное, но у нас пока ответственность за него не введена. Превышение скорости надо будет доказать — как минимум провести экспертизу. На ролике можно увидеть неоднократный выезд на встречную полосу одного из автомобилей. Он наказывается штрафом 5 тыс. рублей или лишением прав от четырех до шести месяцев. Можно составить несколько протоколов и, если даже по минимуму считать, то можно на год лишить прав, — прокомментировал автоюрист Лев Воропаев.

Молодого человека уже вызывали в госавтоинспекцию и он записал видеобращение к водителям. Найти гонщиков для стражей порядка не составило труда: на видео видны госномера авто, а на странице в Instagram отмечены аккаунты действующих лиц.

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