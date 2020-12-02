Приставы арестовали Mercedes участника «свадебного» дрифта в Челябинске

Машину передали на ответхранение. Фото: пресс-служба УФССП Челябинской области

История с дрифтом на свадьбе, где вдобавок ко всему зарезали барана, получила продолжение. Оказалось, что у любителя фигурной езды полно неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Тут за дело взялись судебные приставы. Mercedes Е-200 арестовали и забрали.

— Совокупный долг по всем исполнительным документам составлял 48,6 тысяч рублей. Владелец иномарки, 22-летний юноша, нигде не работает, из имущества — автомобиль Mercedes Е-200 2012 года выпуска. Со счета должника производились списания, но их было недостаточно, к моменту ареста Mercedes долг снизился всего на 25 тысяч рублей, при этом в отделение судебных приставов штрафы ЦАФАП УГИБДД продолжали идти потоком.

Приставы неоднократно выезжали к нему домой — в коттеджный поселок в Советском районе, каждый раз мать должника сообщала, что его нет.

Должник пытался спасти машину от ареста, уверяя, что нарушения совершал не он, а его друзья. Со слов молодого человека, он потерял права, восстанавливать нет времени, поэтому на своей машине он ездит в качестве пассажира.

— Решил попробовать, что такое дрифт. Кто-то из ребят, моих знакомых это на видео и без моего ведомства выложил в интернет, — рассказал водители полицейским.

С наступлением зимы активизировались любители дрифта. Житель Златоуста и его 70-летний отец устроили гонки возле Вечного огня. Ранее два водителя BMW показали умение ездить как в фильме «Форсаж» прямо на центральных улицах Челябинска. Одного из них привлекли к ответственности.

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