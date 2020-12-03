Подрядчик сорвал сроки строительства новой набережной в Челябинске

Набережную должны были сдать 15 декабря. Но что-то пошло не так. Фото: Челябинский урбанист

По контракту новую набережную реки Миасс за филармонией должны были сделать к 15 декабря. Но не надо быть специалистом, чтобы понять, что до завершения строительства там еще далеко. Погулять по набережной челябинцы смогут в лучшем случае в следующем году. О переносе сроков сегодня, 3 декабря, заявил вице-губернатор Сергей Шаль на брифинге по вопросам формирования регионального бюджета.

Какие-то работы подрядчик еще сможет сделать до конца года, а остальное продолжит весной. По словам Сергея Шаля, в этом году будет закончена облицовка гранитом парапета, лестниц, и работы по выносу инженерных коммуникаций и их переустройство. Также будет обустроена ливневая канализация с очистными сооружениями, и закончена работа по переустройству русла реки Игуменка.

Укладывать плитку, асфальт, обустраивать малые архитектурные формы будут позже.

По поводу штрафов для подрядчика, который не выполнил работы в срок, вице-губернатор сказал следующее:

— Абсолютно уверен, что управление дорожного хозяйства Челябинска, как заказчик, применит все санкции, предусмотренные договором.

Напомним, контракт на строительство набережной заключили в ноябре 2019 года. Победителем и единственным участником аукциона стала компания «Урал-Сервис-Групп».

Челябинский урбанист Лев Владов еще месяц назад высказывал беспокойство по поводу будущей набережной. На тот момент до сдачи объекта оставалось 35 дней, уже тогда было понятно, что рабочие не успеют.

Фото: Челябинский урбанист

С проектом набережной тоже были проблемы. Мэрия провела конкурс, его выиграла казанская компания «Проинжиринг», которая работала с челябинским архитектором Сергеем Шумаковым. Но от готовой работы власти отказались, объяснив, что проект не прошел госэкспертизу по смете. И тут же возник новый бесплатный проект от компании «УралДорПроект». При том что за работу «Проинжирингу» заплатили более 6,4 млн руб., еще более 800 тыс. руб. отдали за госэкспертизу.

По бесплатному проекту тоже заказывалась экспертиза проектно-сметной документации за 1,3 млн.

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