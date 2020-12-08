Военнослужащих Челябинской области привили от коронавируса

В первую очередь вакцину получили медики и командный состав

Одними из первых в Челябинской области прививки от коронавируса поставили военные. Вчера, 7 декабря, больше 150 военнослужащих уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, прошли вакцинацию.

— Партия препарата была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. В первую очередь были привиты военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии, — прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

В минувший четверг вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что в регион придут три тысячи доз вакцины от коронавируса, но этого мало. Она предположила, что большая партия поступит в январе 2021 года. Вчера же, 7 декабря, начали ставить прививку от COVID-19 в пяти больницах Челябинска. Сегодня вакцины появятся в Магнитогорске, Сатке и Миассе.

— Перед тем как поставить прививку необходимо сдать тест на содержание антител — иммуноглобулин G и M, пройти первичный осмотр, — предупредили в региональном министерстве здравоохранения.

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