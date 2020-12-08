В Челябинске появится новый трамвайный маршрут

Трамвай будет ходить по маршруту: ул. Чистопольская — ул. Гагарина — ул. Горького — пр. Победы — Свердловский тракт — ЧМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2021 года в Челябинске появится трамвайный маршрут который свяжет Ленинский, Тракторозаводский и Металлургический районы. Об этом сообщил КП-Челябинск источник в «ЧелябГЭТ».

В управлении транспорта города информацию подтвердили, подробности обещали сообщить после.

Маршрут будет такой: ул. Чистопольская — ул. Гагарина — ул. Горького — пр. Победы — Свердловский тракт — ЧМК. Так же сначала года планируется изменить расписание, по которому трамваи станут ходить чаще, а также продлится время работы до половины первого ночи.

Как сообщала ранее «Комсомолка», со следующего года в Челябинске должна была начаться реализация новой транспортной сети, которая предполагает сокращение числа маршруток. Но срок отложили на год из-за пандемии.

Ранее блогер Варламов внес Челябинск в топ городов с засильем маршруток и сравнил столицу Южного Урала с африканскими городами.

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