В Wildberries ответили на претензии жителей, выступающих против логистического центра в Челябинской области

Жители Миасса боятся, что город заполонят фуры. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

После того, как миассцы пожаловались Путину на строительство складов в городе, и прокуратура начала проверку, компания Wildberries дала официальный комментарий по этой теме.

— В настоящий момент на рассмотрении компании находятся десятки предложений по размещению логистических центров в различных регионах страны. Мы получаем и новые обращения по строительству складов, недостатка в таких предложениях нет, — сообщили в пресс-службе Wildberries. — С правительством Челябинской области и администрацией Миасса у Wildberries было заключено предварительное рамочное соглашение относительно строительства одного из ЦООТ компании (центра обеспечения омниканальной торговли). Администрация Миасса предлагала нам на рассмотрение несколько земельных участков, но каких-либо решений еще не принято. Подчеркнем, что будут обязательно учтены пожелания жителей города.

В компании отметили, что логистический центр будет наоборот полезен жителям, им будут быстрее приходить доставки. А еще это не только новые рабочие места, но и поддержка локальных предпринимателей.

— Например, в одном из регионов, где в этом году был открыт новый распредцентр, продажи продукции локальных производителей на Wildberries выросли в шесть раз, — продолжают в Wildberries.

Напомним, жители Миасса переживают, что из-за логистического центра фуры заполонят город и будут ходить через центр. А местные дороги не выдержат такой нагрузки и начнется транспортный коллапс.

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