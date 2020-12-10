Нелегальные маршрутки заменят на автобусы Фото: Андрей АБРАМОВ

Основой транспортной реформы в Челябинске станет развитие городского электротранспорта. Об этом сегодня, 10 декабря, рассказал Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— Основой нашего проекта стало развитие городского электротранспорта. Все знают, наше министерство выкупило весь городской электротранспорт. Сейчас мы начали работу по инвентаризации движимого и недвижимого имущества, чтобы посмотреть, как и куда его реализовывать, — сообщил Нечаев.

Еще один важный момент, который озвучил Алексей Нечаев, ликвидация автобусов малой и сверхмалой вместимости (проще говоря, маршрутки).

— Они останутся на подвозящих маршрутах, но по большей части будут заменены на автобусы большой вместимости, — добавил Алексей Нечаев.

Директор областного государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» Артем Сагдаков пояснил, что предложенный проект действительно постепенно вытеснит неконтролируемые маршруты из городской сети.

— Одна из наших задач, чтобы предприятия конкурировали за маршруты, а не за конкретного пассажира, что часто приводит к нарушениям правил дорожного движения, — поясняет Артем Сагдаков.

По его словам, сократить число маршруток, которые никем не контролируется, по новой транспортной схеме удастся уже к 2024 году. Эксперты добавили, что вытеснение пойдет экономическим путем. Проще говоря, маршруткам станет невыгодно ездить там, где удачно курсируют трамваи и автобусы.

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