В Johnson & Johnson ответили на запрос КП-Челябинск о передаче взятки чиновнице минздрава

Арина Устюгова. Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

В московском офисе компании Johnson & Johnson ответили на запрос КП-Челябинск по поводу передачи взятки от их представителя начальнику управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арине Устюговой.

— Мы не обладаем достаточной достоверной информацией и не комментируем данную ситуацию, — ответили представили американской компании в России.

Johnson & Johnson занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования. Как узнала «Комсомолка» Арина Устюгова должна была передать сведения о детях, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА). В обмен она получила около полумиллиона рублей.

Препарат от СМА очень дорогой, поэтому компания хотела использовать информацию при производстве, чтобы не оставалось лишних доз лекарства.

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