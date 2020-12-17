Будет лучше: власти Челябинской области прокомментировали жалобу Путину на плохой воздух в Магнитогорске

Сейчас в Магнитогорске строится полигон ТБО. Фото: Виталий Безруков

Пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области дала комментарий по экологическим проблемам Магнитогорска, прозвучавшим на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2020. Власти отчитались: работа по всем направлениям давно ведется.

Заключено четырехстороннее соглашение о сокращении выбросов между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ММК. До 2024 года планируется снизить выбросы на 27,195 тыс. тонн в год.

Построена и запущена новая аглофабрика, усовершенствована аспирационная (вытяжная) система доменной печи №2. В итоге за этот период выбросы снизились на 2,31 тыс. тонн.

— В результате, по данным Челябинского гидрометцентра, значение комплексного индекса загрязнения атмосферы для города Магнитогорска в 2019 году соответствовало градации «высокий» уровень загрязнения. Для сравнения: все предыдущие годы в городе Магнитогорске зафиксирован «очень высокий» уровень загрязнения, — отметили в правительстве.

Что касается мусора, концессионное соглашение с компанией «Управление отходами» о строительстве полигона в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году, но до 2019 года работы фактически не велись.

— В середине следующего года планируется запустить объект — и полигон, и мусоросортировочный комплекс. В настоящий момент идет активное строительство. Старую магнитогорскую свалку ждет рекультивация по образцу челябинской, — отметили в правительстве.

Кстати, завтра, 18 декабря, Алексей Текслер поедет в рабочим визитом в Магнитогорск. Поездка была анонсирована еще сегодня утром.

Напомним, журналист Ольга Балабанова из Магнитогорска задала вопрос Путину о забуксовавшей мусорной реформе в регионе. После этого президент озвучил вопрос от жителя Магнитки и поинтересовался у Ольги, как реально обстоят дела с выбросами. Женщина считает, что ситуация улучшается. Сам президент отметил, что по его информации ММК, как промышленный гигант, вложило много средств в очистные сооружения, поэтому такое обращение оказалось для главы государства неожиданным.

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