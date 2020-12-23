Сегодня, 23 декабря, на Чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Челябинске состоялась жеребьевка. Спортсмены выбирали статуэтку, на дне которой был написан номер, под которым предстоит выходить на лед.В женском одиночном катании, среди главных фаворитов, первой выступит чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок прошлого сезона Камила Валиева – у нее второй номер. Призерке чемпионата Европы, двукратной победительнице первенства мира среди юниоров Александре Трусовой достался 14-й. А вот чемпионке мира и Европы Елизавета Туктамышева будет завершать выступление фигуристок в короткой программе – номер 17. Самая молодая из участниц – 14-летняя воспитанница тренера Этери Тутберидзе Маяй Хромых выйдет на лед под седьмым номером.Соревнования фигуристок в одиночном катании на чемпионате России 2020 начнутся в пятницу 25 декабря (17.20). Спортсменки выступят в трех группах (5,6,6 человек).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Расписание трансляций смотрите на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru