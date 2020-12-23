Главный организатор церемонии открытия турнира Диана Малышева рассказала о некоторых сюрпризах, которые будут на церемонии открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Челябинске. В эфире радио «Комсомольская правда» она сообщила, что в связи с ограничениями по коронавирусу число участников шоу-открытия пришлось сократить. По минимуму будет и массовых сцен, но интересные моменты для зрителей все-таки приготовили.— Перед нами встала задача в таких условиях сделать выразительное, презентабельное и захватывающее шоу. Этот момент был решен следующим образом — поперек ледовой коробки на арене «Трактор» мы вывесили уникальные сетчатые экраны, которые создают 3D эффект присутствия. Зрители будут погружены в некий вакуум изображения и смогут ощущать себя в той локации и с теми людьми, которые будут изображены там. Помимо этого перед публикой выступят одни из самых популярных и титулованных команд по синхронному катанию — чемпионы мира из Екатеринбурга команда «Юность» и челябинская — «Звезда», — рассказала Диана Малышева.Организаторы открыли и еще один секрет: тема церемонии открытия — «Другая сторона», навеянная сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье».— Как у Кэрролла было зазеркалье, в котором творилось то, что было скрыто от глаз окружающих, так и у нас есть обратная сторона льда, жизни спортсменов, медалей. Мы хотим показать Южный Урал не как промышленный край и опору экономической стабильности страны, мы хотим показать его через безгранично красивые горы, леса, озера, людей с огромной душой и силой духа. Хотим показать ту магию, которая творится подо льдом вовремя соревнований, показать жизнь спортсменов, которые трудятся, не щадя себя, — объясняет Диана Малышева.За день до старта заявку на участие в Чемпионате России по фигурному катанию подтвердили 14 танцевальных пар, 11 парных дуэтов, 17 мужчин в одиночном катании и 17 — в женском. Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции, 23 декабря, президент федерации фигурного катания России Александр Горшков.Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Церемония открытия турнира — 24-го в 17.00 (время московское). Расписание трансляций смотрите на нашем сайте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДля участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru