В Челябинской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в четверг, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции.— Режим ограничений бессрочный, — сказал Алексей Текслер. — Мы его продлеваем, это касается в первую очередь категории 65+, чтобы они могли продлевать больничные листы. Мы не планируем ужесточать ограничения. Сейчас режим ограничения оптимальный. Мы рассчитываем, что успешно пройдем новогодние праздники, но у меня лично есть небольшое беспокойство. Я обращаюсь к жителям Челябинской области ответственно отнестись к своему здоровью в дни праздников.Барам и ресторанам в регионе запрещено проводить корпоративы, но доставка работает в прежнем режиме.В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 311 человек, двое из них — школьники. Всего в регионе на утро 24 декабря подтвержден 33 961 случай COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru