Парк Гагарина в Челябинске опубликовал график работы на новогодние каникулы. В главные праздничные дни, 31 декабря и 1 января, аттракционы, каток и лыжная база работать не будут. В парке можно просто гулять и кататься на горках. Напомним, в этом году здесь построили одну большую катушку и две маленькие. А в прокате катков сделали модную фотозону и кофейню.— Сами площадки «Гулливер» и «Колесо обозрения» будут открыты. На площадке «Гулливер» работает туалет (мужской всегда открыт для общего посещения). Со 2 января начинают работу аттракционы с таверной, каток и лыжная база, — рассказали в пресс-службе парка.График работы парка Гагарина со 2 по 10 января:— аттракционы с 11.00 до 19.00;— лыжная база с 9.00 до 19.00;— каток с 9.00 до 23.00.Со 2 по 10 января на катке будут проходить музыкальные вечера с диджеем — каждый вечер с разной тематикой. С программой можно ознакомиться тут. 9 января на катке пройдет традиционная большая рождественская дискотека.Если вы решили с детьми пойти в зоопарк, обратите внимание, что 31 декабря посмотреть зверюшек можно будет только до 14:00. 1 января у зоопарка будет выходной. А со 2-го января Челябинский зоопарк работает в обычном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будет работать ледовый городок в Челябинске в новогоднюю ночьА также каким будет график работы в каникулы (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru