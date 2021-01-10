За бесплатным тестом на коронавирус в торговых центрах Челябинска выстраивались очереди. Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщала, что наплыв желающих превзошел все ожидания. Исследование проводилось семь дней с 14 до 17 часов, ежедневно желающих провериться были сотни. Сегодня, 10 января, был последний день акции.— За время работы выездных лабораторий в ТРК Челябинска тест на COVID-19 сдали 2797 человек, — рассказали в мэрии. — В «Алмазе» — 1181, в «Кубе» — 788, в «Горках» — 828. Еще 361 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.Напомним, исследование проводилось, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Результаты в администрации города не озвучили. Возможно, пока.Журналист «КП-Челябинск» тоже поучаствовала в тестировании. Результат ей пришел по телефону — он отрицательный. Какие у нее впечатления остались от акции, читайте в материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru